Trovato un modo semplice per prevedere il rischio di disabilità negli anziani

unperildiAlcuni ricercatori dell’Università federale di San Paolo, in Brasile, in collaborazione con lo University College di Londra hanno scoperto un, efficace e a buon mercato perildifunzionale nelle persone anziane e lo hanno descritto in un articolo pubblicato sul Journal of Cachexia Sarcopenia and MuscleAnalizzando dati relativi a più di tremila ultrasessantenni che vivono in Inghilterra, gli studiosi hanno visto che misurando la velocità dell’andatura di queste persone si puòse perderanno o no la capacità di svolgere le fondamentali attività quotidiane.unperildiCome spiega il professor Alexandre Tiago Da Silva, del Dipartimento di gerontologia della Università federale di San Paolo, “il rallentamento nella camminata precede di anni la perdita della capacità funzionale di base”, il che ovviamente può daredi intervenire per tempo con una adeguata terapia.