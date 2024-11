Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sinner alle ATP Finals? I soldi incassati. E se vince la finale…

Leggi su Oasport.it

Jannikaffronterà Taylor Fritz nell’atto conclusivo delle ATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica e che incoronerà il maestro del 2024. Il tennista si presenterà con i favori del pronostico sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino, dove sarà sostenuto dal proprio pubblico nel confronto con l’arrembante statunitense, ieri capace di avere la meglio sul tedesco Alexander Zverev e desideroso di firmare la grande impresa.Il fuoriclasse altoatesino incrocerà nuovamente l’americano, già battuto nella finale degli ultimi US Open (oltre che pochi giorni fa nel capoluogo piemontese durante il round robin) e con l’obiettivo di affiancare il trofeo delle ATPai due Slam portati a casa nel corso di questa stagione memorabile. L’azzurro lotterà anche per meritarsi altri 500 punti, utili per rafforzare ulteriormente il primo posto nel ranking ATP, ma anche per garantirsi un assegno ancora più generoso.