Pallamano A Gold / La capolista Conversano doppia la Publiesse Chiaravalle (36-18)

La squadra di Guidotti lotta fino al 10-9, poi subisce la superiorità tecnica dei pugliesi primi della classe. Debutto per i giovani Chiappini e Salmonti. Mercoledì il derby con Camerano, 17 settembre 2024 – Ilguida la classifica di Serie A, giustamente e meritatamente. La, incerottata per usare un eufemismo, tiene testa allaper quasi un tempo. Poi si deve arrendere. Passivo eloquente di 36-18, da archiviare in fretta perché mercoledì si tornerà già in azione.IL MATCH Il roster di coach Andrea Guidotti si presenta all’appuntamento, sulla carta proibitivo, privo di Sanchez (squalificato) e Vieira. Out anche Juan Pablo Cuello, come Ceresoli. Di Domenico e Vichi stringono i denti per esserci e meritano solo applausi. L’avvio di contesa è promettente, vivace, coi biancoblu che fronteggiano la leader della graduatoria a testa alta.