Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 20-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: gli azzurri rimontano con orgoglio, ma che fatica!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.16.42 Ancora unin programma per l’di Gonzalo Quesada in questa Autumn Nation Series. Glisaranno di scena sabato prossimo a Torino per la sfida più attesa e prestigiosa, contro gli avversari più temuti e rispettati, gli All Blacks.16.40 La differenza l’ha fatta la disciplina. Lainfatti nella ripresa ha perso ogni riferimento, cedendo fisicamente e iniziando a commettere falli a ripetizione. Quattordici i calci piazzati concessi dai caucasici contro i sei dell’. A dimostrazione di ciò, emblematico è il dato dei placcaggi effettuati: 78 per gli, addirittura 254 per la, oltre il triplo.