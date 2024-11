Liberoquotidiano.it - Infarto, anche le donne a rischio: il sintomo (differente) che permette di riconoscerlo

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Ottobre rosa” – campagna di prevenzione volta a promuovere gli screening per il tumore al seno attraverso la possibilità di eseguire mammografie gratuite per ledi età compresa tra i 45 e 49 anni – è un'iniziativa lodevolissima, che mantiene alta l'attenzione sulla “sacrosanta” prevenzione oncologica nelle. Tuttavia, in tema di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, l'approccio nei confronti delleè ancora stile “bikini”, cioè rivolto solo alle parti del corpo ricoperte dall'utilizzatissimo costume, vale a dire alla patologia del seno e dell'apparato genitale e riproduttivo femminile. È infatti ancora credenza diffusa - non solo per i non addetti ai lavori, maper gli operatori sanitari - che il sesso femminile sia protetto nei confronti delle patologie cardiovascolari.