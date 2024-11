Ilnapolista.it - Calhanoglu e la sua coscia preoccupano l’Inter: «Non sono del tutto pronto». Lautaro rientra solo giovedì

e la sua: «Nondel».Quale Inter giocherà sabato prossimo alle 15 in campionato a Verona contro il Verona? La domanda è legittima. Al– como sottolinea anche la Gazzetta dello Sport –preoccupati per le condizioni diieri sostituito alvallo dal ct della Turchia Montella per il riacutizzarsi del dolore allasinistra (la stessa del recente infortunio). Alc’è grande preoccupazione.Scrive la Gazzetta dello Sport:ieri sera Hakanha iniziato da titolare e da capitano della Turchia nella sfida a Kayseri contro il Galles, in Nations League, ma è rimasto negli spogliatoi alvallo. Quella, lasinistra che il 20 ottobre era finita ko nel match dell’Olimpico dopo appena 12 minuti, ha bussato di nuovo: «Ho sentito pizzicare, non volevo correre rischi», ha detto Calha a fine gara.