Sport.quotidiano.net - Basket, Unieuro Forlì si arrende a Cantù 71-76: secondo ko di fila

, 17 novembre 2024 –lotta, conduce le danze fino a pochi minuti dalla sirena conclusiva ma è costretta adrsi aper 71-76. Decisive, nel finale, le triple di Moraschini e Baldi Rossi che ribaltano punteggio e inerzia. Per i biancorossi è ilko didopo Udine; contro l’Urania Milano servirà reagire. Tutto il primo quarto forlivese è all’insegna dell’inseguimento. Perkovic è attivo, matrova il modo di colpire in tutte le salse e si mantiene sempre avanti (16-20). In avvio di seconda frazione, poi, due triple in serie di Basile scavano il primo vero solco (23-30). L’resta però aggrappata con le unghie e i denti al match e un break di 6-0 vale il primo vantaggio casalingo (33-32), mantenuto poi sino alla pausa lunga (37-35). Gli ospiti si riaffacciano nel corso del terzo quarto con le triple di Riismaa (45-48), perònon si lascia sorprendere.