Metropolitanmagazine.it - Antonello Venditti svela per sbaglio, in diretta, il nome del figlio di Ultimo e Jaqueline

Fino ad oggi i futuri genitori,, che dovrebbero accogliere il bebè al mondo alla fine di novembre, quindi tra pochissimi giorni, avevano solo rivelato che ilscelto per il loro primoinizia con la E, ma senza renderlo pubblico.Ora durante un’intervista andata in onda a ‘Domenica In’,, 75 anni – a cui evidentemente avevaino rivelato ilper intero privatamente – ha per sbagliato fatto sapere che ildisi chiamerà Enea.Lo ha detto mentre mandava un saluto incon Mara Venier proprio a, il cui veroè Niccolò Morriconi, e alla sua dolce metà 24enne. Ha detto: “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò, che stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”.