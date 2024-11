Ilrestodelcarlino.it - Ancona, cercasi disperatamente gol. Una scossa per tornare a respirare

L’va in cerca della quinta vittoria in campionato, ma soprattutto del gol. Una sola rete segnata nelle ultime sei partite, decimo posto in classifica a due punti dalla zona playout. E’ chiaro che ai dorici serve assolutamente un risultato positivo. Meglio ancora, un ritorno al successo esterno, quello che manca dalla seconda di campionato, a Fermo. Ma è anche altrettanto chiaro che per riuscirci, per di più nella tana della terza in classifica, l’Atletico Ascoli, serve segnare. In quest’inedito derby nella frazione Monticelli, in uno stadio mezzo vuoto a causa del divieto di vendita dei biglietti agli anconetani, Boccardi e compagni hanno l’obbligo di provarci e di farlo con tutte le risorse mentali e fisiche che hanno a disposizione. I due ultimi match, quelli di San Benedetto e quello interno contro L’Aquila, hanno mostrato un’in parziale ripresa dopo un momento difficile, solida in difesa, pronta a provare le sue giocate in mezzo al campo come più avanti, forte di due giocatori in crescita sulle fasce come Pecci e Marino, ma sempre e terribilmente in difficoltà in area di rigore avversaria.