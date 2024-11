Afcea al TechDefense 2024. Sms Engineering e le applicazioni dell’IA nella Business Intelligence

Leggi su Ildenaro.it

Il Workshop Internazionale IEEEsulle Tecnologie per la Difesa e la Sicurezza () è di ampio respiro e copre tutte le aree riguardanti la ricerca nel campo della difesa. Con l’ampiezza degli argomenti trattati, questa conferenza (svoltasi a Napoli dall’11 al 13 novembre) cerca di attrarre una partecipazione e una collaborazione diversificata dal mondo accademico, dall’industria, dalla difesa e dalle agenzie governative che promuovono gli interessi della sicurezza con l’opportunità di approfondimenti di natura tecnologica, nonché il networking con i colleghi. In un mondo in cui la tecnologia sta cambiando rapidamente, le collaborazioni e il lavoro multidisciplinare sono l’unico modo per risolvere le sfide della ricerca e promuovere la prossima generazione di scoperte scientifiche.