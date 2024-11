Zonawrestling.net - WWE: Il nuovo logo di Raw su Netflix fa già discutere

Leggi su Zonawrestling.net

L’annuncio del passaggio di Monday Night Raw aha suscitato grandi discussioni nel mondo del pro wrestling. Dopo tutto, la WWE e la piattaforma hanno confermato l’enorme accordo per il passaggio dello show rosso al servizio di streaming, che inizierà a Los Angeles il 6 gennaio 2025 con una puntata che sicuramente rimarrà nella storia.IlDurante l’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul all’AT&T Stadium in Texas,ha promosso il debutto di Raw sulla piattaforma il prossimo anno. Inoltre, ha rivelato ilsimbolo dello show di punta della compagnia. Quest’ultimo, è stato realizzato in un modo che non è piaciuto molto ai fan, soprattutto perché molti di loro hanno pensato fosse scritto “BAW” invece di RAW e anche il design curvo alla fine non è stato accolto bene.