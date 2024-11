Iltempo.it - Torino in delirio, Sinner travolge Ruud e vola in finale contro Fritz

Prova di forza di Jannikin semiall'ATP Finals diil norvegese Casper6-1 6-2 e raggiunge la. Domani alle 18 incontrerà Taylorche oggi ha battuto Alexander Zverev in tre set. «Sicuramente è un'emozione grandissima e bellissima, è molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante: l'anno scorso ho perso in, quest'anno ci risiamo e proveremo a fare meglio». Fatica a parlare,, non per la fatica di una semiandata per il verso giusto, ma per le ovazioni del pubblico che non lo lasciano certo indifferente. L'altoatesino, domani, si giocherà un'altra volta il titolo di 'maestro', stavolta nonNovak Djokovic, maTaylor, in un remake dell'Us Open 2024 messo in bacheca dall'azzurro. «Ma a prescindere dal risultato di domani, è stata una settimana di emozioni e momenti bellissimi.