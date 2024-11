Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Calci e sberle all’arbitro in oratorio. Allenatore squalificato per tre anni

Tredi squalifica all’violento, cento euro di ammenda (per responsabilità oggettiva) alla sua società, nonostante il tentativo dei propri tesserati di fermare il mister esagitato. Questa la sentenza molto attesa del giudice sportivo (delegazione di Legnano) dopo l’ennesimo episodio di follie e violenza avvenuto lo scorso weekend in uno dei tanti tornei dilettantistici lombardi. Ma ancor più sconcertante il fatto che tutto è accaduto sul rettangolo di gioco di un, quello di Cerro Maggiore, dove la squadra di casa ospitava il San Luigi Pogliano per un match del campionato di. Proprio lì il direttore di gara è stato aggredito aa più riprese da Francesco Frisenda, tecnico della squadra di casa. Da quanto emerge leggendo il referto del “fischietto” lombardo e la motivazione della stangata del giudice sportivo, al quindicesimo minuto del secondo tempo dopo diverse proteste, l’arbitro di Legnano Luca Panetti, ha espulso l’del Cerro.