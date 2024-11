Impresaitaliana.net - Somma Vesuviana, Forza Italia al sindaco: “Azzerare la Giunta”

ha chiesto aldi, Salvatore Di Sarno, di verificare se ci sono i numeri per continuare l’esperienza amministrativa. «Facendo seguito alle comunicazioni intercorse ed in riscontro al confronto avvenuto con il partitoconferma la volontà di verificare se ci sono i numeri per continuare questa esperienza amministrativa, ritenendo necessario procedere all’azzeramento di tutti gli incarichi istituzionali e soprattutto dell’esecutivo, con la contestuale riapertura della fase di consultazione».Questo il contenuto di una nota diffusa dache afa un passo avanti e chiede l’azzeramento dell’esecutivo. Si complica la situazione politica nel comune guidato dalSalvatore Di Sarno che dovrà fare i conti con la richiesta avanzata dal commissario cittadino azzurro Antonio Granata.