Sinner, "c'è modo e modo di vincere". Il 92% un dato sconvolgente sul Cannibale Jannik

C'èdi. Anche qui a Torinoha scelto quello più dominante, diventando ildel tennis per fame di successi e cattiveria agonistica. Oggi il numero 1 del mondo cercherà di salire il penultimo gradino delle Nitto Finals torinesi. Lo farà contro il sorprendente norvegese 26enne Casper Ruud (stasera ore 20.30, diretta Sky Sport), dopo un venerdì nero per quello che era considerato il nemico pubblico diin questo torneo, ovvero Carlitos Alcaraz. Piegato in due set (7-6, 6-4) da Sascha Zverev (all'ottava vittoria consecutiva nel circuito, il tedesco oggi sfiderà in semifinale Fritz), il murciano ha fatto le valigie per Malaga dove, dalla prossima settimana, cercherà di chiudere il suo 2024 vincendo la Coppa Davis nell'ultima recita del grande Rafa Nadal.