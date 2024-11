Ilfattoquotidiano.it - Siccità, 29 comuni lucani senz’acqua per 12 ore al giorno da settimane: scoppia la protesta. La soluzione? Farsi aiutare dal fiume “inquinato”

Dodici ore alsenza acqua nelle case, con le pentole per cucinare la pasta da riempire prima delle 18.30 e le docce da fare in fretta e furia al rientro dall’ufficio prima che i rubinetti non sputino più neanche una goccia. E per fortuna poi arriva il sabato, quando quello che in Basilicata è ormai diventato oro blu sgorga dalle condutture fino alle 23. Poi più nulla fino alle 6.30 del mattino, come in tutti gli altri giorni della settimana. Così da mesi, nella speranza che i lavori per salvare almeno questo minimo di dignità nella vita quotidiano continuino spediti visto che di piogge neanche a parlarne.Lasta strangolando da mesi 29della Basilicata, compreso Potenza, il capoluogo di regione, assetando 140mila persone. Preoccupate anche dallaprincipe individuata per fronteggiare l’emergenza: raccogliere acqua dalBasento, dove i livelli di tensioattivi sono risultati fuori dai limiti di legge.