Sapiens – Un solo pianeta torna su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 16 novembre 2024

Tutto pronto per la nuova stagione di “– Un” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica. Scopriamo lee i servizi al centrodi stasera, 16..– Unsu: i temi e ledi1616alle ore 21.05 suno le incursioni nel passato, nel presente e nel futuro di “– Un“, il programma di divulgazione scientifica di successo presentato dal geologo Mario Tozzi. La primanuova stagione si apre con una domanda: che c’entrano i diamanti e l’oro con l’apartheid? Non, tra le domande a cui Mario Tozzi cercherà di dar risposta durante la serata ci sono: fino a che punto la geologia ha influenzato la storia dei? Perché la corsa alle risorse minerarie ha generato in alcuni Paesi disuguaglianze sociali ed economiche così vistose? E che cosa c’è dentro un diamante? Se un diamante è per sempre, quali effetti negativi ha avuto oggi la corsa a questo minerale su un Paese che ne è ricchissimo come il Sudafrica?La primastagionediUnsi chiama “Lo scrignoTerra” ed è ambientata in Sudafrica e Australia, due terre ricchissime di risorse minerarie, ma anche luogo di grandi disuguaglianze sociali.