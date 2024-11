Ilrestodelcarlino.it - Roncofreddo, torna la Piccola Fiera d’Autunno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la, giunta alla XXIII edizione e in programma il 23 e 24 novembre 2024. Osterie, mercato selezionato dei produttori e handmade, mostre, musei, musica itinerante, spazio bimbi, laboratori slow food, incontri e dibattiti, trekking ed ebike. Novità di questa edizione: 27 osterie con 60 proposte differenti, la mostra fotografica con i ritratti delladi Marco Della Pasqua, medioevo in mattoncini e relativa area gioco, tanta musica e artisti di strada. Bus navetta gratuito per entrambi i giorni dalla frazione di Cento. Un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni romagnole: sabato 23 e domenica 24 il centro storico del borgo collinare per due giorni si trasformerà nella capitale del bel vivere e del buon cibo dove le persone sono messe al centro e dove i prodotti enogastronomici sono protagonisti insieme ai loro produttori.