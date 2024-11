Lanazione.it - Rivoluzione chiavette. Coverciano e Aretina: via ai cassonetti hi tech. La mappa dei quartieri

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 novembre 2024 – Crescono le zone di Firenze in cui isi aprono con chiavetta o App. Sono infatti circa 15mila i contenitori digitali attivi oggi in città, che si possono attivare solo col sistema A-pass (la chiavetta appunto) oppure con Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. A questi, dal 19 novembre, se ne aggiungeranno altri 500, già presenti nelle zone die via. Il progetto, denominato “Firenze città circolare”, è promosso da Comune e Alia Multiutility per la trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti. Il nuovo sistema consente, sulla carta, un migliore conferimento in modo da alzare la quota di differenziata in città Prevede appunto l’attivazione dei sistemi elettronici dei contenitori digitali per le diverse frazioni di rifiuti prodotti (a eccezione del vetro): di colore azzurro per gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo; marrone per i rifiuti organici; grigio per il residuo non differenziabile; giallo per carta e cartone (dove presente).