Lanazione.it - Ripensare le carceri a partire da Montelupo: cosa ci insegna il lascito di Alberta Bigagli

Fiorentino, 15 novembre 2024 – Il recente decretoha suscitato da agosto molte polemiche. La sensazione è che tanti nodi siano rimasti irrisolti, pur con alcune indicazioni positive, come quelle relative alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti. Il punto è proprio rendersi conto disono leoggi, in cui la popolazione è spesso caratterizzata da problemi psichici, tossicodipendenza e indisponibilità di casa quando si esce. L’ospedale psichiatrico dipuò per certi versi fare da scuola a tutte leitaliane, dove la popolazione «psichica» è molto diffusa, anche per effetto delle tossicodipendenze, e vi sono centri clinici per i detenuti che presentano particolari patologie. Tutta la storia maturata tra le mura dell’ex ospedale può essere di grande utilità per affrontare non pochi aspetti dell’emergenza, ma per farlo bisogna ascoltare e ascoltare tanto.