Quifinanza.it - Quota 103 fa flop con appena 1.600 domande, quanto si perde con le penalizzazioni

L’Inps ha recentemente certificato ildi103, deroga alla Legge Fornero fortemente voluta dal leghista Matteo Salvini, che ha ricevuto circa 1.600. Conti alla mano, tale misura per il pensionamento anticipato, introdotta per il 2023 e prorogata anche per il 2025 nella versione vincolata al metodo contributivo, semplicemente non conviene.Il presidente dell’Inps Gabriele Fava, in audizione sulla Manovra presso la commissione Bilancio di Camera e Senato, ha giustificato il disinteresse dei pensionandi per103 parlando dalla “scarsa convenienza del calcolo contributivo” e tirando in ballo il “limite all’importo della pensione fino a che non si raggiunge l’età di accesso all’assegno di vecchiaia”.I lavoratori prossimi all’uscita hanno una consistente parte dell’assegno previdenziale calcolato con il sistema contributivo.