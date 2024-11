Sport.quotidiano.net - Napoli, patto tra Lukaku e il Belgio: rientro anticipato a Castel Volturno

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 novembre 2024 - Ile Romelu, un rapporto negli ultimi tempi molto tormentato. A ben vedere, neanche a livello di club va molto meglio per il classe '93, che dovunque vada riesce nell'impresa quasi più unica che rara di segnare sempre abbastanza senza però mai entrare pienamente nel cuore dei tifosi, che a loro volta sembrano non perdonargli i continui trasferimenti (apparentemente) a cuor leggero da una rivale all'altra: trasferimenti aggravati, naturalmente dal punto di vista dei sostenitori, da precedenti dichiarazioni d'amore destinate poi a diventare carta straccia. Forse memore della 'lezione', prima del passaggio alil belga non si è lasciato andare ad affermazioni troppo perentorie, preferendo far parlare il campo. E così è stato: finora il bottino raccolto in azzurro daparla di 4 gol e 5 assist in 11 presenze.