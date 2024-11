LIVE – Pineto-Perugia 3-1 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ladi, match valido per la quindicesima giornata del girone B della. Allo stadio comunale Mimmo Pavone in campo una formazione senz’altro delusa come quella ospite, molto in ritardo in classifica per quelle che sono le ambizioni, e i teramani che invece si trovano a metà classifica ma vogliono una vittoria di peso contro il Grifo. Chi trionferà? Fischio d’inizio in programma alle ore 17.30 di sabato 16 novembre.COME VEDERE LA PARTITA INLADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Amadio; Del Sole, Gambale, Bruzzaniti.In panchina: Marone, Barretta, Ienco, Dutu, Baggi, Giovannini, Fabrizi, Marrancone, Villa, Nebuloso.