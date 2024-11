Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima 6-3, Italia-Giappone 0-1 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra vince il primo set in 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELSINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL DOPPIO DI BJK CUP6-3 Gioco esetsi gira sul dritto e mette la parola fine sulparziale in 30? di gioco.40-0 Vola via il rovescio di. 3 set point per.30-0 Servizio ad uscire e dritto ad incrociare dalla parte opposta. Bravissimaa colpire in contro-balzo rubando il tempo all’avversaria.15-0 Termina in corridoio il dritto lungolinea di.5-3 Giocova fuori giri con il dritto dal centro del campo.Seconda40-30 Sfortunata. Il rovescio ditermina largo di pochi millimetri.30-30comanda con il dritto da fondo e fa muovere.15-30 Errore dicon il colpo in uscita dal servizio.