Gqitalia.it - La carriera di Harris Dickinson è fatta anche di grandi look

Leggi su Gqitalia.it

L'attore britannicoè ormai da qualche tempo un nome decisamente conosciuto parlando della nuova generazione del mondo del cinema che da film di nicchia come Beach Rats è passato a ruoli dissima visibilità. Per esempio, quello di co-protagonista nel recente Triangle of Sadness di Ruben Östlund – Palma d'Oro al settantacinquesimo Festival di Cannes – e, proprio in queste ultime settimane in Babygirl di Halina Reijn, al fianco di Nicole Kidman. Se parliamo specificamente del suo stile, invece, possiamo certamente affermare che sia sofisticato come molti dei suoi ruoli, votato alla semplicità minimale tra completi sartoriali con un dettaglio eclettico, o più casual con un overshirt, ma sempre in nuance delicate e spesso in versione monocromatica.casual: parola chiave overshirtTutte le scelte diin versione casual, sia che si tratti di red carpet meno formali o di eventi, mostrano la sua propensione per il minimal sofisticato quale costante imprescindibile.