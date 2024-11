Il sondaggio Cgil sulle regionali in Toscana | Con Renzi si perde il 19%

Leggi su Open.online

Undi Yoodata per laelezioniindice che il centrosinistrarebbe il 19% se si alleasse con quel che rimane del Terzo Polo, tra Matteoe Carlo Calenda. La rilevazione è stata realizzata su un campione di 1001 iscritti al sindacato e 304 non iscritti. L’edizione fiorentina di Repubblica dice che il 47% dei primi e il 49% dei secondi sarebbe abbastanza-molto propenso a votare Giani e una coalizione di Pd, M5S, Avs. Se si allargasse a Iv e Azione, i propensi scenderebbero rispettivamente al 29% e 30%. Sempre dai dati emerge come il 20% degli iscritti si auto-collochi a destra o centrodestra, l’11% al centro, il 53% a sinistra-centrosinistra. Il risultato non è piaciuto a Italia Viva: «Vi sembra normale che lausi i soldi dei lavoratori per commissionare unsugli orientamenti elettorali? A me no», ha scritto su X il capogruppo alla Camera, Davide Faraone.