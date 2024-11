Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo che assomiglia al Frosinone di Grosso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fabio, sulla panchina del, sta viaggiando quasi alla stessa velocità media alla quale aveva portato il, due stagioni or sono, alla promozione in Serie A. Tra affinità generali e divergenze specifiche, il percorso che vede oggi i neroverdi al secondo posto della classifica non ricalca esattamente quello della squadra ciociara di allora, ma mostra alcune similitudini rilevanti, a partire dalla quota di volo: dopo 13 giornate, nel novembre 2022 (quando, peraltro, come ora arrivò la sosta), ilallenato dal tecnico romano aveva 30 punti, gli stessi che ha il Pisa oggi, appena due in più rispetto a quelli che ha fatto registrare oggi con il. Significa che oggi con i neroverdi è un po’ sotto il livello di due anni fa, ma ciò che conta è il contesto generale, e cioè che i neroverdi sono nel trio di testa, sono stati capaci di salire da una sosta all’altra e stanno tenendo dietro la terza.