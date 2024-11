Linkiesta.it - Il progetto che tutela i nostri piatti di pasta

Nei soli primi sette mesi del 2024 l’Italia ha importato circa 1,5 miliardi di chili di grano straniero per produrre la. Strano ma vero. Ci consideriamo – sbagliando – il Paese che ha inventato gli spaghetti, ma non abbiamo la forza per produrre il grano duro necessario a far fronte ai consumi interni. Per raggiungere una maggiore autonomia, Filiera Italia si è fatta promotrice delFiliera. Obiettivo:re l’intero settore italiano dellae valorizzare la sua distintività nel mercato nazionale e mondiale attraverso la tracciabilità lungo tutta la filiera.I numeri dellain ItaliaOgni anno consumiamo 23,3 chilogrammi pro capite annui, per un consumo totale nazionale di oltre 1,7 milioni di tonnellate. Nel 2023, il consumo globale diha toccato quota 14 milioni di tonnellate.