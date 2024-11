Metropolitanmagazine.it - Henry Wickham, chi è il marito di Sophie Kinsella: “Un colpo di fulmine per me, lui quella sera voleva un’altra”

, scrittrice talentuosa e irriverente, è diventata famosa proprio per il suo bestseller “I Love Shopping“, dal quale è stato tratto l’adattamento cinematografico con Isla Fisher (nei panni di Rebecca Bloomwood) e Hugh Dancy (volto di Luke Brandon) nel 2009. Un successo che non ha investito soltanto la sua carriera, ma anche la vita privata., infatti, è riuscita a trovare il suo principe azzurro e il loro romanzo dura da ben 33 anni.è ildella scrittrice di bestseller. La coppia ha ben 5 figli, Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella, vivomo tutti a Londra estanno insieme dai tempi dell’Università di Oxfordsi sono conosciuti ai tempi dell’Università, ad Oxford. In un’intervista la scrittrice di I love shopping ha raccontato di averlo conosciuto la primache è uscita da universitaria, ad un concerto in cui lui cantava Short People di Randy Newman.