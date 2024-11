Ilrestodelcarlino.it - Cristina Golinucci, giallo senza fine. Le strane parole di Boke: “È in Francia, trovatelo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 16 novembre 2024 – I legali dei familiari dichiedono di riaprire il caso sulla ragazza scomparsa a 21 anni, il primo settembre del 1992 dal convento dei frati Cappuccini. Dopo dieci diverse indagini sfumate nel nulla e concluse tutte con l’archiviazione, si torna a puntare il dito su Emanuel, il ragazzo di origini africane ospite del convento dei Cappuccini al tempo della scomparsa diin passato confessò l’omicidio dia frate Lino, il padre confessore della giovane, e poi ritrattò. L’attenzione della famiglia disi concentrò subito su di lui ma le indagini non portarono mai a ritenerlo responsabile della scomparsa.fu anche condannato per violenza sessuale nei confronti di due giovani ragazze cesenati. “Faremo riaprire il caso chiedendo un ordine di indagine europeo per far sentire– dice l’avvocata Barbara Iannuccelli spiegando chesi trova insotto falso nome e che dallo stato francese non è mai uscito –.