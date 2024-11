Ilgiorno.it - Concessioni idroelettriche: "Pensiamo a lavoro e sicurezza"

In un momento nel quale a fare notizia è soprattutto il silenzio della politica al riguardo, sono state le organizzazioni sindacali a riportare sotto i riflettori la questione del rinnovo delle, questione non certo di poco conto in un territorio dove una parte delle stesseè scaduta e per un’altra il termine è il 2029. L’occasione è venuta dall’incontro che i sindacati hanno avuto nei giorni scorsi con l’amministrazione delegato di A2A Renato Mazzoncini. "La nostra organizzazione ha espresso la propria disponibilità a costruire avvisi comuni con A2A e le altre società interessate che portino ad audizioni presso le regioni, e in particolare in Lombardia, per poter esprimere il nostro parere su quello che riteniamo un tentativo di smantellare la struttura della produzione idroelettrica - ha dichiarato Vittorio Boscacci, segretario provinciale della Filtcem-Cgil - Un aspetto centrale è rappresentato dalle garanzie occupazionali e dalle clausole sociali".