Oasport.it - Cisterna liquida Taranto in tre set nel 10° turno di Superlega di volley: Faure e Baranowicz decisivi

Andata in archivio la sfida trae Gioiella Prisma, match valido per l’ottavodella Regular Season delladi. Dopo i successi contro la Valsa Group Modena, i pontini avevano in mente di dar seguito al riscontro positivo e di regalare soddisfazioni al pubblico presente al Palasport.Uno spareggio salvezza in piena regola, in quanto alla vigilia le due squadre erano separate da un solo punto in classifica. Il coach Guillermo Falasca ha puntato le proprie fiches suin regia, supportato dall’opposto al momento uno dei migliori realizzatori del campionato, Théo, i centrali Nedeljkovi? e Diamantini, i martelli Bayram e Ramón, e infine Pace nel ruolo di libero., dopo la sconfitta contro Perugia, voleva riscattarsi, sfruttando la buona performance del finale di gara contro la Sir Safety.