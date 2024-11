Gaeta.it - Blitz della Polizia di Stato: chiuse tre strutture ricettive in Piazza Vittorio Emanuele II

Le operazionidnel centro di Roma hanno portato a risultati significativi nella lotta contro il fenomeno delle irregolarità nei settori ricettivi. Recentemente, agentiDivisione Amministrativa e Sociale hanno effettuato controlli in tresituate inII, evidenziando gravi violazioninormativa. Questo intervento si inserisce all'interno di una strategia più ampia, finalizzata a garantire legalità e sicurezza, soprattutto in prossimità dell'Anno Santo, un periodo di maggiore afflusso turistico nella capitale.Controlli e irregolarità riscontrateL'attività di controllo ha messo in evidenza un insieme di irregolarità di natura amministrativa. Gli agenti hanno riscontrato la mancata trasmissione al portaleQuestura di Roma dei dati relativi agli ospiti di questi hotel.