Beatrice | Riappare il gesto brigatista della P38 non si può più far finta di nulla

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora una volta, verrebbe da dire come sempre, è Torino il centro oscuro delle manifestazioni pro Palestina, recitate con messinscene violente e volgari, senza una risposta chiara e netta da parte dell'amministrazione comunale. A Palazzo Civico da tempo immemorabile non c'è una presa di distanza culturale dagli estremismi facinorosi e violenti di quella che rimane comunque una minoranza, seppur rumorosa, prepotente, facinorosa. Torino, e la stampa locale ha le sue responsabilità, strani silenzi, una certa simpatia per i free Gaza magari non manifesta ma non certo negata, è stata scelta come sede ideale per violenze ripetute contro la cosa pubblica, là dove si può mettere a ferro e fuoco il centro cittadino senza particolari rischi e dove l'atteggiamentopolitica non va oltre una paternalistica tolleranza: sono compagni, magari sbagliano nei toni, ma restano compagni.