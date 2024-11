Romadailynews.it - APEC: Xi esorta a mantenere stabilita’, fluidita’ catene industriali e di approvvigionamento globali

Lima, 16 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ieri sforzi perstabili e fluide lee di. In un discorso scritto rivolto all’CEO Summit 2024, Xi ha affermato che i progressi nella scienza e nella tecnologia dovrebbero beneficiare tutta l’umanita’.“Dovremmo aiutare i Paesi in via di sviluppo a rafforzare le loro capacita’ nella scienza e nella tecnologia, e promuovere il flusso globale di conoscenza e tecnologie”. Ha anche sollecitato la promozione di un sistema di governance economica globale che rifletta meglio la nuova realta’ del panorama economico mondiale, aumentando continuamente la rappresentanza e la voce del Sud globale.(Xin) Agenzia Xinhua