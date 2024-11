Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Minaccia Di Abbandonare!

: Ilaria è tornata in studio con Vincenzo e ha dichiarato di aver querelato Barbara.è stata nuovamente attaccata da Tina!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Al centro dell’attenzione c’è stata Ilaria, tornata insieme a Vincenzo per aggiornare tutti sulla loro frequentazione. L’ex dama ha rivelato di aver querelato Barbara per una sua frase. Spazio poi anche ae Fabio, e al Trono Classico.: Ilaria querela Barbara, è polemica!Nel corso dell’ultima registrazione di, al centro dell’attenzione ci sono stati fin da subito Vincenzo e Ilaria. Tornati dopo aver abbandonato il programma, i due hanno dichiarato che tra loro le cose stanno andando bene e progettano che Vincenzo stia a casa di Ilaria per il fine settimana.