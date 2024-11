Ilfattoquotidiano.it - WhatsApp introduce la funzione “bozze”: a cosa serve e quali sono le altre novità in arrivo

Scrivere un messaggio sue poi dimenticarsi di inviarlo? Non sarà più possibile. Complice anche l’ultimo aggiornamento eseguito dall’applicazione targata Meta, che quindi risolverà i problemi di chi dimentica sempre di inviare un messaggio dopo averlo scritto.Adesso, infatti, qualsiasi messaggio in sospeso sarà etichettato con la dicitura ‘Bozza’ visibile, in verde, già dall’elenco della chat. Così, sarà indubbiamente più facile rendersi conto di un testo incompleto e recapitare il messaggio a un destinatario che non resterà più in sospeso, almeno presumibilmente. “Con l’etichetta Bozza ora visibile accanto all’elenco delle chat, gli utenti non devono più controllare manualmente ogni chat per individuare eventuali testi incompleti, un processo che spesso portava a messaggi trascurati”, spiega il sito WABetaInfo, specializzato sugli aggiornamenti dell’app di messaggistica.