Taranto 73enne trovata senza vita in auto | ipotesi omicidio

Il corpodi una donna di 73 anni, Silvana La Rocca, è stato trovato in un’giovedì in tarda serata a Leporano (). Stando a quanto si apprende, il veicolo con all’interno il cadavere era parcheggiato nel cortile della villetta della donna, lungo la litoranea. La vittima aveva un taglio all’addome. A dare l’allarme è stato uno dei due figli. Quando sono arrivati i carabinieri hanno avvertito un forte odore di gas e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non è esclusa l’di unin seguito a una rapina finita male. Il pubblico ministero Salvatore Colella nelle prossime ore affiderà incarico al medico legale per l’psia.