Ilgiorno.it - Sportello Urbanistica chiuso, la difesa: "Stiamo attraversando una tempesta"

"Le disposizioni sono chiare e vanno lette nella loro interezza: non vuol dire che cittadini, professionisti, operatori del settore non potranno più avere contatti e confronti con gli uffici, ma occorrerà che le richieste, formali e motivate, vengano autorizzate dai dirigenti", ha chiarito l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, difendendo la scelta di chiudere lounico dell’edilizia per limitare i contatti informali alla luce delle inchieste della Procura che hanno puntato anche i tecnici comunali. Una decisione che ha provocato la sollevazione a catena dell’Ordine degli Architetti, di quello dei Geometri (che annunciano la causa al sindaco Giuseppe Sala) e dell’associazione di categoria del costruttori, Assimpredil Ance, che per bocca della sua presidente Regina De Albertis, "pur comprendendo le esigenze organizzative del settoree le necessità di tutela dei suoi dipendenti" manifesta il timore che "la nuova procedura che si dovrà seguire rallenti ancora di più la macchina burocratica", ribadendo che il provvedimento "appare del tutto contrastante con le disposizioni sulla partecipazione dei cittadini al procedimenti amministrativi e con i principi di trasparenza della Pubblica amministrazione".