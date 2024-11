Sport.quotidiano.net - Spezia a passo di carica nel segno di D’Angelo

Con 4 punti in meno, ma nella stessa posizione dell’attuale classifica, lo, alla 13ª di andata, si era già trovato. In panchina c’era Nenad Bjelica, la stagione quella 2014-15, terminata poi al quinto posto (playoff, senza salire), mentre chi era davanti, Carpi e Frosinone, poi è stato promosso direttamente. Insomma, questotargato Luca, ha unimportante che, in quel campionato, sarebbe valso la leadership (emiliani e laziali erano a quota 25). Quei 27 punti che ha raccolto lodi capitan Hristov, hanno il peso di una squadra imbattuta, che è addirittura diventata.maggiorenne: senza perdere da 5 giornate dello scorso campionato e da 13 di questo campionato. Meglio anche il Lucaspezzino di quello del periodo d’oro di Pisa quando, nel 2021-22 rimase alla fine con l’amaro in bocca, sconfitto ai playoff dal Monza, dopo aver guidato il torneo ed essendo, dopo 13 turni, secondo.