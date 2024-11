Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne violentata, dalle telecamere al Dna: così sono stati identificati i due giovanissimi stupratori

Incastrati dal Dna i due giovani che lo scorso agosto dopo una violenza sessuale avevano abbandonato la vittima 16enne per strada. A tre mesi di distanza i carabinieri del comando provinciale di Rimini, dopo i riscontri forniti dall’esame genetico hanno arrestato due ragazzini, un neo diciottenne e un 17enne residenti a Fano (Pesaro-Urbino) che rispondono di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’uso di sostanze stupefacenti, lesioni personali e spaccio. I due avrebbero pattuito via social un appuntamento sessuale a pagamento l’adolescente ma la ragazzina una volta in auto con i due, si era spaventata chiedendo di essere riportata a casa. I due l’avevano minacciata e dopo averlal’avevano abbandonata di notte in strada. La vicenda, che risale alla notte tra il 5 e il 6 agosto scorso, era emersa perché la stessa 16enne aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto.