Poliziotti e Pasolini oggi come ieri | protestare è legittimo la violenza non lo è mai

Bologna, 9 novembre, tre agenti feriti. Torino, 15 novembre, quindici agenti feriti. A Bologna i cosiddetti “centri sociali”. A Torino studenti medi e universitari, in piazza contro il governo e, sussidiaramente, contro Israele. In prima fila, non solo a Torino ma ovunque, l’Unione degli studenti, dichiaratamente di sinistra. Nel mirino la riforma della scuola ma non solo.sarebbe il “No Meloni Day”. Tanti, nei cortei. Tanti ma non la maggioranza degli studenti.sempre, peraltro. Piuttosto una minoranza rumorosa che non disdegna la.In democrazia ècriticare,, sempre. L’ho fatto anch’io, da studente. Anche se non ricordo perché. Ricordo invece che ministro della Pubblica Istruzione era Mario Ferrari Aggradi, successore di Fiorentino Sullo. Poi toccherà a Riccardo Misasi.