Oasport.it - MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Barcellona 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

, sabato 16 novembre, il circuito di Montmelò ospiterà lee ladel Gran Premio di, valevole come ventesimo e ultimo round stagionale del Motomondiale. Il weekend catalano entra nel vivo con le prove ufficiali e con una manche che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione del titolo in.Occhi puntati sul duello iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 24 punti nella classifica generale in favore del pilota spagnolo del team Pramac. Martinator proverà a chiudere i conti giàsenza doversi giocare tutto nella gara lunga domenicale, ma per festeggiare la certezza aritmetica del Mondiale è costretto a guadagnare almeno un paio di punti su Pecco nella.Bagnaia non ha più nulla da perdere e andrà sicuramente all’attacco per cercare di fare bottino pieno e mettere un po’ di pressione al padrone di casa iberico.