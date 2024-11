Biccy.it - Marina La Rosa, nomi grossissimi che non ha mai denunciato: “Chi mi avrebbe creduta?”

Leggi su Biccy.it

Laattualmente è nel cast de La Talpa dove viene descritta, ogni volta che appare il suo nome, come “icona tv”. E non leggo bugie. Questo perché lei, soprattutto nel 2000, era venerata da molti e voluta da tutti. Fra le pagine del settimanale Oggi ha raccontato che prendeva fino a 50 milioni di lire ad ogni apparizione in discoteca.“Ci pagavano tutto cash, con le banconote stipate nei sacchi. Le guardavo in silenzio, a volte le spargevo sul letto dell’albergo: dicono che porti male, e infatti non è rimasto niente. Ho aiutato qualcuno, fatto lunghi viaggi, pagato affitti folli, ma non ho comprato niente di durevole. Non ci pensavi, a mettere via qualcosa. Durò due anni, quella follia. Quando i cachet diminuirono, mi sfilai. Perché il giochino era questo: ti metti accanto al deejay, tutti ti gridano “Faccela vedé, faccela toccà”, tu fai due sorrisi e te ne vai.