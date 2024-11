Sport.quotidiano.net - Mandelli "Difesa a quattro? Non la escludo"

di Alessandro Bedoni Al termine dell’allenamento di ieri mattina sul sintetico di Saliceta, il mister canarino Paolosi è concesso per una breve chiacchierata. Mister, sta ritrovando tutti i protagonisti e questo le consente di lavorare su più varianti tattiche. Oggi ad esempio abbiamo visto la. "Beh, vedo che siete stati attenti. A parte gli scherzi, quella è una ipotesi che non, anche se il modulo che abbiamo usato con la Carrarese (3-4-3 ndr) ha dato più equilibrio alla squadra. Avere comunque un solo sistema di gioco può essere limitante, quindi lascio aperta una porticina anche ad altri schieramenti". Questa sosta le regala più tempo per trasmettere alla squadra qualche suo concetto in più rispetto alla scorsa settimana. "Ovviamente sì, anche se non parliamo certo dei cinquanta giorni che erano passati dall’inizio del ritiro fino al via della stagione.