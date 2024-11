Lanazione.it - Lucchese “incerottata” in trasferta a Terni

Di questasi può dire tutto, meno che sia fortunata. Non passa settimana che qualche giocatore non finisca in infermeria e che quindi l’allenatore Gorgone sia costretto a varare una squadra "convalescente". A parte il ghanese Welbeck, che sta facendo tutti gli esami del caso per capire l’origine dell’improvviso malessere e ancora non sappiamo quanto tempo dovrà stare fuori, sono in troppi a non essere al cento per cento a causa di vecchi o recenti "acciacchi". E’ il caso di Gasbarro, ma anche di Sabbione, di Saporiti, di Gemignani. Per non parlare degli infortunati di lungo corso come Giacchino e Fedato. Soltanto dopo la seduta di rifinitura di domani mattina, il mister capirà chi sono quelli "abili e arruolati" e deciderà la formazione da presentare al "Liberati" contro la Ternana, terza forza del girone.