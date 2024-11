Oasport.it - La Virtus Bologna lotta per 40 minuti, ma cade ancora in Eurolega contro il Panathinaikos

Leggi su Oasport.it

Laaccarezza l’impresai campioni d’Europa, cedendo solamente in volata alper 82-77. Si tratta dell’ottava sconfitta per la squadra di Banchi, chepaga un finale amaro, con gli ultimi possessi che hanno premiato i greci, che cosi si portano al secondo posto in classifica. Laresta penultima e la prossima settimana arriva ala capolista Fenerbahce in un’altra sfida durissima.Anon bastano i 18 punti di Will Clyburn e i 17 di Tornike Shengelia, oltre ai 12 di Isaia Cordinier. Per ili migliori sono Kendric Nunn (20 punti) e Mathias Lessort (16 punti e 8 rimbalzi), ma è soprattutto l’ex Milano Jerian Grant a fare la differenza, chiudendo con 11 punti.L’inizio dellaè tutto di Shengelia con il georgiano che segna cinque dei primi sei punti di