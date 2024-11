Liberoquotidiano.it - "La violenza la lascia a casa tua. Va bene?!": il "compagno" attacca, Bignami lo spiana in tv | Guarda

A Dritto e Rovescio va in scena uno scontro tra il viceministro Galeazzoe la dem Elisabetta Gualmini. Al centro del dibattito c'è la manifestazione di Bologna in cui diversi agenti sono stati aggrediti e picchiati dagli antagonisti.non usa giri di parole: "Ci sono giudici che definiscono Giorgia Meloni pericolosa, sono loro che decidono poi chi è bravo e chi è cattivo e di fatto indicano anche chi è il bersaglio". A questo punto però lo interrompe Paolo Cento cheancora a testa bassa: "Ma scusa, parlate voi che non riuscite mai a prendere le distanze dal fascismo? Proprio voi parlate?".noncorrere e replica duramente: "Allora noi prendiamo tutte le distanze e tu lala tieni atua va?". Gli animi si surriscaldano rapidamente.