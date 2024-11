Ilrestodelcarlino.it - "La mia favola ecologista per tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gioca subito il suo ‘asso’ GreenLoop, il primo Festival artistico dell’economia circolare che per la prima volta si svolge ad Ancona. E’ Giobbe Covatta, che stasera (ore 21) al Teatro Sperimentale proporrà in esclusiva regionale ‘Polimero, un burattino di plastica’, spettacolo da lui scritto e interpretato, con le musiche di Stefano Nanni suonate dal vivo dall’Orchestra Maderna e dal violista Danilo Rossi. E’ unache rivisita in chiave attuale la storia di Pinocchio: il burattino diventa un bambolotto di plastica; nella pancia della balena ci finisce un sacco di plastica; Mangiafuoco e` un grande inceneritore. Covatta, come l’è venuta in mente questa idea? "Non lo so. Le cose arrivano, chissà da dove. Io scrivo. Poi magari scopro che quello che ho scritto interessa. All’inizio non ho idea se ciò che mi viene in mente piaccia o no.