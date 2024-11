Ilrestodelcarlino.it - Jesi, blitz dei poliziotti nelle aule: niente droga tra gli studenti

(Ancona), 15 novembre 2024 - Servizio straordinario antigiovedì quando, personale addetto al controllo del territorio e di polizia giudiziaria del commissariato assieme alle unità cinofile anti, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, hanno passato al setaccio il Cuppari di via La Malfa. Alla presenza dei dirigenti scolastici e del personale docente, il cane poliziotto Hermes, ha setacciato ledove glifacevano lezione, ma anche tutti gli spazi comuni aggregativi, a cominciare dalle pertinenze esterne delle scuole, continuando con gli spogliatoi, i bagni e le sale ricreative. L’attività operativa di prevenzione, è da incardinare nel più ampio progetto di legalità condiviso con le scuole del territorio per affrontare le tematiche più attuali e scottanti, quali in primis lo spaccio di stupefacenti.